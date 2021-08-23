Театр им. Ермоловой подаст в суд на уволенных актеров

Представители московского театра имени М.Н. Ермоловой намерены подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации театра, а также его художественного руководителя Олега Меньшикова в адрес нескольких уволенных артистов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.

При этом в театре подчеркнули, что все решения руководства о сокращении сотрудников основаны на трудовом кодексе и не нарушают закон.

Ранее уволенные из театра артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить деятельность художественного руководителя Олега Меньшикова и законность увольнения ряда актеров. По их мнению, Меньшиков уволил неугодных ему артистов, прикрываясь оптимизацией работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В ответ руководство театра заявило, что актеров «не увольняют, а сокращают — в связи с финансовой необоснованностью содержания», так как некоторые из них либо вовсе не участвовали в спектаклях, либо сыграли в постановках максимум шесть ролей за последний 30 лет. Спустя два дня после официального заявления театра Меньшиков ушел с поста директора.