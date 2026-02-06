Еврокомиссия одобрила допуск российских спортсменов на ОИ

Еврокомиссия одобрила допуск российских спортсменов в нейтральном статусе до Зимних олимпийских игр-2026. Об этом РИА Новости сообщила представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.

«Мы поддерживаем инклюзивность спортивных и культурных мероприятий. Мы считаем важным отметить позицию МОК, который принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе», — скзаала Грнцирова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в сборной Латвии пожаловались на условия на Олимпийских играх.