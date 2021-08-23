Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой

Российский актер Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Московского драматического театра имени Марии Ермоловой. Об этом заявил новый руководитель учреждения Сергей Кузоятов в эфире телеканала НТВ.

До этого некоторые уволенные артисты театра утверждали, что Меньшиков якобы не соответствует занимаемой им должности. Также речь шла об оптимизации в условиях пандемии коронавируса, когда руководство театра увольняло сотрудников.

«Меньшиков пытался до последнего отстаивать своих актеров», — поделился Кузоятов.

При этом увольнения затрагивали артистов, которые, предположительно, «на протяжении долгих лет не выходили на сцену».

Сам Меньшиков ситуацию в столичном театре пока никак не комментировал. Актер остался художественным руководителем театра.

Ранее в театре Ермоловой назвали «домыслами» содержание письма уволенных артистов к Владимиру Путину. 21 августа в СМИ было опубликовано обращение уволенных из театра Ермоловой артистов к президенту России с просьбой проверить деятельность директора учреждения.