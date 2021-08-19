Безруков поддержал Меньшикова, уволившего актеров из Театра имени Ермоловой

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков в интервью mk.ru поддержал своего коллегу Олега Меньшикова, сократившего два десятка артистов Театра имени Ермоловой.

По словам Безрукова, худруки регулярно сталкиваются с необходимостью уволить профнепригодных артистов. Безруков уточнил, что переживал примерно то же, когда соединял две труппы для учреждения своего Губернского театра. «Не берусь никого судить и не лезу в чужой огород, но давно мечтал о создании независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста — такая экспертиза должна быть. Я рад, что в премьере прошлого сезона — в «Дяде Ване» — я занял актеров старшего поколения, и они этому очень рады», — сказал он.

«Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния. Если вернуться к твоему вопросу, то я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов», — заключил Безруков.

Ранее Меньшиков принял решение о сокращении более двадцати актеров Театра имени Ермоловой, сославшись на тяжелую финансовую ситуацию в культурном учреждении.