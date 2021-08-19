Трех программистов Netflix обвинили в «сливах» ценой в $3,1 млн

Бывших программистов стримингового сервиса Netflix и двух их пособников обвиняют в том, что они торговали инсайдерской информацией и получили за «сливы» около $3,1 млн.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, экс-сотрудники компании сливали информацию о росте базы подписчиков Netflix.

По данным надзорного органа, организатором преступной ячейки был Сунг Мо Джун, имевший доступ к базе подписчиков и использовавший ее в трейдинговых целях, также с ним сотрудничали его брат Джун Мо Джун и их друг Джунву Чон.

Когда Сунг Мо Джун покинул Netflix в феврале 2017 года, он продолжил получать инсайдерскую информацию от других работников, продолжая отчислять процент от прибыли своему брату и другу.

Сейчас против экс-сотрудников возбуждено уголовное дело. Netflix информацию пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что Эмма Стоун получит миллионы от Disney на фоне скандала с Йоханссон.