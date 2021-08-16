Эрмитаж направил Линдеманну претензии о нарушениях при использовании изображений музея

Дирекция Государственного Эрмитажа направила германскому музыканту Тиллю Линдеманну претензионные письма об использовании в его музыкальном клипе, снятом в интерьерах музея, несогласованных изображений музейных объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

«Государственный Эрмитаж направил господину Линдеманну (через его представителя Анара Линдеманна) уведомительные и претензионные письма о нарушении условий договора. Ответа на сегодняшний день нет», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что дирекция музея также направила уведомительное письмо платформе NFT Frame Art. Представители организации подтвердили получение сообщение.

Ранее в пресс-службе музея сообщили, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно продает предметы с цифровыми изображениями (NFT-токены), которые были сняты в Государственном Эрмитаже во время съемок клипа «Любимый город».

В культурном учреждении отметили, что использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием «Hermitage Edition», не было и не могло быть согласовано с музеем.