Бритни Спирс пожаловалась на худобу

Певица Бритни Спирс в Instagram посетовала на свою худобу.

Она показала поклонникам два селфи и пожаловалась, что потеря веса, к которой она стремилась в последнее время, затронула и ее лицо, а худеть она начинает, как правило, с ног. «Вы видите, какое худое у меня лицо, и на самом деле мне это не нравится», — призналась артистка. «Раньше, когда более полные женщины считались более привлекательными для мужчин, полнота говорила о достатке», — порассуждала она.

Спирс также сказала, что выглядела более счастливой, когда была полнее.

Ранее сообщалось, что отец Бритни Спирс, Джейми Спирс, отказался от опекунства над певицей после нескольких судебных процессов и широкой огласки в СМИ.

Певица находилась под юридически оформленной опекой своего отца с 2008 года, после того как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать своему бывшему мужу Джейдену Федерлейну детей.

По резолюции суда, Джейми Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью из-за угроз со стороны ее фанатов.