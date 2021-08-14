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Против комика Билла Косби выдвинуты новые обвинения в домогательствах

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Jacqueline Larma/AP

Суд в Калифорнии наметил слушание по делу о домогательствах в отношении американского комика Билла Косби, передает NBC.

Сообщается, что обвинения против Косби выдвинула Джуди Хут. В иске утверждается, что комик познакомился с ней во время работы на съемочной площадке в 1974 году, а затем отвез 15-летнюю девушку в место, которое, по ее мнению, было особняком Playboy. Хут заявила, что Косби, которому в то время было 37 лет, попытался напоить ее, затем приставал к ней и принуждал к сексу.

Хут подала в суд на Косби еще в 2014 году. Окружной прокурор округа Лос-Анджелеса в то время отказался возбуждать уголовное дело, заявив, что срок давности истек. Спустя семь лет состоится судебное заседание, оно пройдет 18 апреля 2022 года.

Главный адвокат Хут, Глория Оллред, заявила, что она и ее команда юристов считают, что Косби должен дать повторные показания.

Судья не стал решать, следует ли принуждать Косби к даче показаний, поскольку прокуратура Пенсильвании все еще может обжаловать решение по прежним обвинениям. Суд назначил слушания на 30 сентября для обсуждения этого вопроса.

Ранее Косби, осужденный за изнасилование, вышел из тюрьмы досрочно — суд отменил его приговор.

Комика в 2018 году приговорили к 10 годам лишения свободы — после оглашения приговора он заявлял о намерении отбыть максимальный срок. Косби провел в заключении более двух лет.

В мае 2021 года комиссия рассмотрела просьбу его адвокатов об условно-досрочном освобождении — тогда Косби отказали в условно-досрочном освобождении.

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