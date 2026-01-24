В Китае начали расследование против зампреда Центрального военного совета

Власти Китая начали антикоррупционное расследование против заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на Министерство обороны.

Также обвинения в «серьезных нарушениях дисциплины и закона» предъявлены начальнику Объединенного штаба ЦВС генералу Лю Чжэньли.

В декабре прошлого года бывший глава Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Го Чжунвень был приговорен к смертной казни с двухгодичной отсрочкой за получение крупных взяток и злоупотребление властью.

Согласно решению Промежуточного народного суда Янчэна, с 2009 по 2024 год чиновник получил более 236 млн юаней (около $33,4 млн), используя свое положение для лоббирования интересов отдельных лиц и организаций в проектах и бизнес-операциях.

До этого в китайском городе Вэньчжоу сотрудники районного комитета были уличены в использовании распечатанных фотографий лиц коллег, применяемых как маски для обхода системы распознавания лиц при регистрации выхода на работу.

Ранее мужчину в Китае уволили с работы за то, что он сделал 16 тысяч шагов во время больничного.