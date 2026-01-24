Сотни тысяч человек в регионе Украины остались без света после ночных ударов

В Черниговской области сотни тысяч человек остались без света

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Черниговской области Украины, в результате чего сотни тысяч человек остались без света. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

В настоящий момент в Черниговской области действует режим воздушной тревоги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов.

По его словам, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы. По данным мэра Виталия Кличко, Киев город атаке беспилотных летательных аппаратов. В городе работали средства противовоздушной обороны. Мэр сообщил, что в Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли пожары.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго.

Ранее Кличко назвал число домов в Киеве, оставшихся без отопления.