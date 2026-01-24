В Москву и область придут сильнейшие морозы, затем погода резко изменится

В Москве в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, температура будет значительно ниже климатической нормы. Об этом сообщила RT ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее данным, в ночь на 25 января из-за прояснений воздух в столице может остыть до -22…-24°C. В центральных районах Москвы температура будет немного выше — около -20°C. В Подмосковье морозы усилятся до -23…-28°C, а в отдельных районах не исключено похолодание почти до -30°C. Днем в субботу температура также останется низкой: в Москве ожидается -16…-18°C, по области — до -20°C. Такие показатели, отметила синоптик, ниже климатической нормы на 12–14°C.

Однако уже с начала следующей недели характер погоды начнет меняться. В понедельник, 26 января, атмосферное давление пойдет на спад, а на погоду начнет влиять атлантический циклон. Ночная температура по региону сохранится на уровне -20…-25°C, в Москве — около -20…-22°C, но днем потеплеет до -10…-12°C и пройдет небольшой снег.

Самым неблагоприятным днем станет вторник, 27 января. По прогнозу, снег будет идти практически весь день, местами — сильный, что может привести к налипанию на провода и деревья, а на дорогах вновь образуется снежный накат. Температура ночью составит -10…-15°C, днем повысится до -2…-7°C.

Позднякова добавила, что 28 и 29 января погоду вновь будет определять антициклон. Температурный фон в течение суток удержится в пределах -2…-7°C, при этом временами продолжится снег. Специалист отметила, что конец января в столичном регионе пройдет при снежной и относительно мягкой для зимы погоде.

Ранее синоптик предупредил о усилении снегопадов и увеличении сугробов в Москве.