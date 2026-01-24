Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Пенсионерка отказалась от иска по «схеме Долиной», испугавшись принудительного лечения

В Красноярском крае пенсионерка передумала возвращать квартиру по «схеме Долиной»
Telegram-канал «Baza»

В Красноярском крае пенсионерка отказалась от иска по возврату проданной квартиры, женщина передумала после того, как в суде ее предупредили о возможности принудительного лечения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

76-летняя жительница Сосновоборска в октябре 2024 года продала свою квартиру семье военнослужащего за 3,6 млн рублей. Сделка была оформлена официально, с участием риэлторов и переводом денег на безопасный счет. Однако вскоре пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск о признании сделки недействительной, ссылаясь на свои «когнитивные расстройства».

Силовики начали проверку, возбудили уголовное дело, но не смогли найти подозреваемых и приостановили его. Тогда продавец подала гражданский иск против покупателей, попыталась вернуть недвижимость. В ходе судебного разбирательства адвокат покупателей предоставила доказательства, что женщина была полностью вменяема на момент сделки.

После того как суд предупредил пожилую женщину о возможности госпитализации в психдиспансер для проверки ее вменяемости, пенсионерка в тот же день отказалась от иска.

Ранее пенсионер продал свою квартиру по «схеме Долиной» и через суд получил жилье обратно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697255_rnd_9",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+