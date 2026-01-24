Пенсионерка отказалась от иска по «схеме Долиной», испугавшись принудительного лечения

В Красноярском крае пенсионерка отказалась от иска по возврату проданной квартиры, женщина передумала после того, как в суде ее предупредили о возможности принудительного лечения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

76-летняя жительница Сосновоборска в октябре 2024 года продала свою квартиру семье военнослужащего за 3,6 млн рублей. Сделка была оформлена официально, с участием риэлторов и переводом денег на безопасный счет. Однако вскоре пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск о признании сделки недействительной, ссылаясь на свои «когнитивные расстройства».

Силовики начали проверку, возбудили уголовное дело, но не смогли найти подозреваемых и приостановили его. Тогда продавец подала гражданский иск против покупателей, попыталась вернуть недвижимость. В ходе судебного разбирательства адвокат покупателей предоставила доказательства, что женщина была полностью вменяема на момент сделки.

После того как суд предупредил пожилую женщину о возможности госпитализации в психдиспансер для проверки ее вменяемости, пенсионерка в тот же день отказалась от иска.

Ранее пенсионер продал свою квартиру по «схеме Долиной» и через суд получил жилье обратно.