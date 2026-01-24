Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

СМИ сообщили о вспышке гриппа в доме-интернате в Кемеровской области

РЕН ТВ: очаг гриппа А обнаружен в психоневрологическом интернате под Кемерово
Евгений Биятов/РИА Новости

В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области зафиксирован массовый случай заражения гриппом группы А . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, всего заболели 46 человек, 44 из них госпитализировали в состоянии средней тяжести и двоих — в тяжелом.

Эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее заявил, что наблюдаемый в России резкий всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ завершится через семь-девять недель. Главная причина вспышки – это завершение новогодних каникул и возвращение учащихся в школы, что способствует активной передаче вирусов.

По его словам, в регионах, где уже наблюдается рост заболеваемости, такая ситуация сохранится в течение ближайших двух-трех недель, после чего будет выход на плато, считает врач. На четвертую-пятую неделю, по его словам, переболеют те, кто не прививался, после чего примерно через девять недель начнется снижение.

До этого россиянам рассказали о специфике нынешнего сезона гриппа.

Ранее инфекционист назвал главные правила защиты от гриппа с осложнениями.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697249_rnd_4",
    "video_id": "record::1e4cbc70-57ee-446d-9cfc-e6906f138556"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+