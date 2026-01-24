СМИ сообщили о вспышке гриппа в доме-интернате в Кемеровской области

РЕН ТВ: очаг гриппа А обнаружен в психоневрологическом интернате под Кемерово

В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области зафиксирован массовый случай заражения гриппом группы А . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, всего заболели 46 человек, 44 из них госпитализировали в состоянии средней тяжести и двоих — в тяжелом.

Эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее заявил, что наблюдаемый в России резкий всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ завершится через семь-девять недель. Главная причина вспышки – это завершение новогодних каникул и возвращение учащихся в школы, что способствует активной передаче вирусов.

По его словам, в регионах, где уже наблюдается рост заболеваемости, такая ситуация сохранится в течение ближайших двух-трех недель, после чего будет выход на плато, считает врач. На четвертую-пятую неделю, по его словам, переболеют те, кто не прививался, после чего примерно через девять недель начнется снижение.

До этого россиянам рассказали о специфике нынешнего сезона гриппа.

Ранее инфекционист назвал главные правила защиты от гриппа с осложнениями.