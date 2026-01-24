На севере Украины произошли взрывы

Несколько взрывов зафиксировали в городе Житомире на севере Украины. Об этом сообщил местный «24-й канал».

Какие-либо подробности о ситуации в населенном пункте в материале не приводятся.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что утром в Житомирской области объявляли воздушную тревогу. В настоящее время особый режим действует в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

В ночь на 24 января в Киеве также произошли взрывы. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, после этого в городе начались перебои с отоплением и водоснабжением. В непростой ситуации оказались жители районов, расположенных на левом берегу реки Днепр.

Издание «Правда» со ссылкой на Кличко и Киевскую городскую государственную администрацию написало, что после обстрела были выявлены повреждения поезда. В связи с этим «зеленая» линия метрополитена перешла на ограниченный режим работы, перевозки пассажиров между левобережной и правобережной частями города приостановили. Поезда следуют лишь по двум участкам: между станциями «Сырец» и «Выдубичи», между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». При этом «красная» и «синяя» линии метро продолжают работать без изменений.

Ранее в Одессе после ночных взрывов частично пропали свет, вода и отопление.