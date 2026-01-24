Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Кличко назвал число домов в Киеве, оставшихся без отопления

Кличко: почти 6 тысяч домов остались без отопления в Киеве в результате ударов
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

В результате массированной атаки российских войск в Киеве почти 6 тысяч домов остались без отопления. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, большинство из этих домов — те, которые уже дважды были подключены или пытались подключиться к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Чиновник добавил, что в настоящее время коммунальщики и энергетики работают над тем, чтобы восстановить услуги в домах киевлян.

До этого Кличко сообщал, что перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Днепра в Киеве.

В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы. По данным Кличко, Киев подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В городе работали средства противовоздушной обороны. Мэр сообщил, что в Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли пожары.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго.

Ранее в США заявили, что Россия применила новые ракеты против Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697273_rnd_3",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+