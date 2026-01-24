Глава МИД Украины резко отреагировал на массированный удар по Украине

Глава МИД Сибига раскритиковал удар ВС РФ по Украине во время переговоров в ОАЭ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х выразил недовольство массированным ударом ВС РФ по территории республики, пока параллельно идут трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

По его словам, удар был нанесен «как раз в то время, когда делегации встречаются в Абу-Даби, чтобы продвинуть мирный процесс под руководством Америки». Сибига утверждает, что запущенные ракеты поразили в том числе «и стол переговоров».

«Два крупнейших города, Киев и Харьков, содрогнулись от громких взрывов. Были использованы десятки баллистических ракет и ракет воздушного базирования, а также сотни беспилотных летательных аппаратов», — написал Сибига.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов. По словам Зеленского, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

