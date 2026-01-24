Стало известно, когда тело пловца Свечникова доставят в Москву

Тело обнаруженного в Босфоре российского пловца Николая Свечникова доставят в Россию 24 января. Об этом сообщила мать спортсмена Галина Свечникова в комментарии «Матч ТВ».

«Николай уже летит и будет в 12:30 в Москве, аэропорт Внуково. [Церемония прощания] будет поздно, его повезут в Новокосино», — заявила она.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. 21 числа родители Свечникова сдали ДНК-тест, который подтвердил, что тело принадлежит пловцу.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее в МИД сообщили об оказании содействия родственникам Свечникова.