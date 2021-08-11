В Москве экстренно прооперировали рэпера Птаху

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) был экстренно прооперирован в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственный источник.

По информации канала, врачи в среду удалили артисту желчный пузырь. Операция была проведена успешно.

Как указывает Mash, в настоящее время музыкант находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что 9 августа Птаху доставили в одну из клиник Москвы, где врачи обнаружили у него острый холецистит — воспаление желчного пузыря.

Позже менеджер Нуриева Марина Евстифеева заявила, что причиной острой боли и госпитализации хип-хоп-исполнителя стали проблемы с желудком.

Рэперу Птахе 40 лет, музыкальную карьеру он начал в 1996 году. С 2006 года снимается в кино. Последняя киноработа с его участием — фильм «Брат 3», нелицензионное «продолжение» знаменитой дилогии Алексея Балабанова.