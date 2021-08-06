Бородина развелась с Омаровым после шести лет брака

Телеведущая Ксения Бородина и предприниматель Курбан Омаров 6 августа развелись, сообщает издание «СтарХит».

Брак продлился шесть лет и распался, по словам Бородиной, из-за непростительного поступка Омарова. На заседании экс-супруги не присутствовали, их представляли адвокаты.

Как рассказал инсайдер, представители Омарова и Бородиной не пришли к согласию относительно даты прекращения ведения ими совместного хозяйства. По словам Бородиной, это случилось несколько месяцев назад, хотя еще в апреле она с Курбаном вместе выходила в свет.

Если супруги планируют делить имущество, эта дата будет важной: совместно нажитым является лишь то, что появилось до нее. «Значит, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят», — говорит источник.

Адвокат Омарова Сергей Жорин не стал комментировать возникшие в процессе разногласия, однако выразил надежду, что все вопросы будут решены цивилизованным образом в рамках правового поля.

Ранее СМИ сообщили, что Бородина перед разводом переписала дорогой особняк на мать.