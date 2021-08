Умер автор песни Get Get Down

Известный хаус-музыкант из Чикаго Пол Джонсон, автор хита Get Get Down, скончался на 51-м году жизни, передает Mirror со ссылкой на агента артиста.

В конце июля Пола Джонсона госпитализировали в реанимационное отделение с коронавирусной инфекцией COVID-19. Связана ли смерть музыканта с коронавирусом, пока не уточняется.

Всего у Пола Джонсона около сотни альбомов и других релизов.

Самая известная композиция музыканта — выпущенный в 1999 году хит Get Get Down.

С 1987 года Пол Джонсон был инвалидом. Он серьезно пострадал в перестрелке, после которой остался парализованным ниже пояса. Спустя годы после обездвиживания ему потребовались ампутации: в 2003 году музыканту ампутировали левую ногу, а в 2010-м — правую.

