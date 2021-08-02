Перед госпитализацией МакSим разрешила солисту «Иванушек» снять клип на ее хит

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко перед госпитализацией певицы МакSим успел попросить у нее разрешения на съемки клипа на кавер ее хита «Мой рай», который он исполнял в костюме Носорога на шоу «Маска».

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на самого музыканта, представившего песню на YouTube. Разговор произошел 11 июня — незадолго до госпитализации певицы с пневмонией. «Я хотел снять клип, что называется, своими силами. Мы с другом, который был режиссером и оператором, продумали сюжет и детали. Но все это было на бумаге. Я написал в директе Марине, выслал ей выступление Носорога. Я спросил, не будет ли она против, если я сниму видео на кавер. Она сказала: «Это отлично!» — вспоминает артист.

Ролик команда Туриченко посвятила МакSим. По словам Туриченко, он предложил артистке спеть «Мой рай» дуэтом на одном из концертов и записать совместный трек.

Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой остается тяжелым, хотя периодически певицу выводят из медикаментозного сна.

Ранее представительница МакSим рассказала о том, что певице стало лучше.