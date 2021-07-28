Экс-барабанщик Slipknot Джордисон скончался

Бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер. Ему было 46 лет, сообщает Billboard со ссылкой на семью музыканта.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем новость о том, что Джоуи Джордисон, талантливый барабанщик, музыкант и художник, скончался во сне 26 июля», — уточнили его родные.

Родственники музыканта попросили журналистов и СМИ оставить их в покое в непростое время и уважать право на частную жизнь.

Причины смерти Джордисона в настоящий момент не разглашаются. Похороны музыканта проведут закрытыми для широкой публики.

Рок-группа Slipknot основана в штате Айова в 1995 году. Джордисон покинул музыкальный коллектив в 2013 году. Джои Джордисон родился 26 апреля 1975 года. В 2010 году, по опросу среди читателей британского журнала Rhythm, музыкант возглавил список 100 лучших ударников за последние 2 года. Несколько альбомов Slipknot были признаны платиновыми.