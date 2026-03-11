Кровоточивость десен связали с риском нескольких тяжелых заболеваний

Ученые из Глобального университета Хандонга обнаружили, что кровоточивость десен и другие проявления пародонтита могут быть связаны с повышенным риском ряда серьезных системных заболеваний — от сердечно-сосудистых нарушений до болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Пародонтит развивается из-за бактериального налета на зубах и сопровождается хроническим воспалением тканей, удерживающих зуб. По оценкам исследователей, это заболевание встречается примерно у 35-50% взрослых.

Анализ научных работ показал, что воспаление десен может выходить за пределы полости рта. Бактерии и продукты их жизнедеятельности способны проникать в кровоток и вызывать системные воспалительные реакции в разных органах.

Исследователи обнаружили, что пародонтит связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек, сахарного диабета, заболеваний легких, ревматоидного артрита и болезни Альцгеймера. В некоторых исследованиях также отмечалась связь воспаления десен с инсультом, инфарктом миокарда и преждевременными родами.

При этом ученые подчеркивают, что не во всех случаях доказана прямая причинно-следственная связь. Однако накопленные данные показывают, что состояние десен может служить важным индикатором общего здоровья. Поэтому регулярная гигиена полости рта и своевременное лечение заболеваний десен могут быть важной частью профилактики системных болезней.

Ранее ученые выяснили, что кислота в составе кофе защищает от воспаления десен.