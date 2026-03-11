Пропавших в Петербурге братьев нашли живыми

В Петербурге нашли 11-летнего и 14-летнего братьев, которые пропали. Об этом со ссылкой на мать мальчиков сообщает телеканал 78.ru.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчиков нашли живыми. Мать школьников подтвердила эту информацию, однако где они были, не уточняется.

Инцидент произошел 10 марта в Красносельском районе. Мальчики поехали в школу на автобусе, вышли на своей остановке и исчезли. Позже выяснилось, что на учебе они не появлялись. Никому из друзей и родственников они не рассказывали о побеге. На момент пропажи у школьников было 600 рублей на двоих, телефонов при себе не было.

