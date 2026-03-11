Российский пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику в школе

На Урале мальчик принес в школу пистолет и выстрелил в лоб сверстнику. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 11 марта во время урока по английскому языку в школе в городе Верхняя Пышма. Ученик пятого класса пронес в школу пневматический пистолет и, по его словам, случайно нажал на курок во время игры. Пуля попала в лоб другому школьнику. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося, также организована доследственная проверка, находящаяся на контроле у надзорного ведомства. В ходе мероприятий будет оценено, как в школе соблюдаются требования безопасности и защищаются права детей. По результатам разбирательства будут приняты меры прокурорского реагирования, если для этого будут основания.

Ранее дело завели после того, как школьник выстрелил в друга из отцовской винтовки в Приморье.