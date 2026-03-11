МИД сохранил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива

Министерство иностранных дел России сохранило рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД также призвало россиян, которые в данный момент находятся в странах Персидского залива, принять повышенные меры личной безопасности, воздержаться от посещения опасных мест, выполнять указания местных властей.

10 марта главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили резко деградировавшую обстановку на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.