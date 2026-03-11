«Арсенал» вырвал ничью у «Байера» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Байером» на 89-й минуте 1/8 финала ЛЧ

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене и завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Счет на 46-й минуте открыл полузащитник хозяев Роберт Андрих. На 89-й минуте нападающий «Арсенала» Кай Хаверц реализовал пенальти и сравнял результат. Главным арбитром матча выступил Халил Мелер из Турции.

Ответная игра между командами состоится 17 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На стадии раунда плей-офф «Байер» по сумме двух встреч победил греческий «Олимпиакос» (2:0). «Арсенал» завершил общий этап Лиги чемпионов на первом месте, набрав 24 очка.

