Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Арсенал» вырвал ничью у «Байера» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Байером» на 89-й минуте 1/8 финала ЛЧ
Molly Darlington/Reuters

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене и завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Счет на 46-й минуте открыл полузащитник хозяев Роберт Андрих. На 89-й минуте нападающий «Арсенала» Кай Хаверц реализовал пенальти и сравнял результат. Главным арбитром матча выступил Халил Мелер из Турции.

Ответная игра между командами состоится 17 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На стадии раунда плей-офф «Байер» по сумме двух встреч победил греческий «Олимпиакос» (2:0). «Арсенал» завершил общий этап Лиги чемпионов на первом месте, набрав 24 очка.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее Матвей Сафонов вошел в стартовый состав «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!