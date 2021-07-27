Вышел второй трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале Ghostbusters появился новый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» (Ghostbusters: Afterlife).

Ленту снял канадско-американский режиссер Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, создавшего первые два фильма серии. В съемках картины приняли участие звезды предыдущих частей — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон. Также в актерском составе есть Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар»), Финн Вулфард (Майк из «Очень странных дел»), Маккенна Грейс («Одаренная») и Пол Радд (Человек-муравей в киновселенной Marvel).

Премьера нового фильма об охотниках за привидениями в российском прокате состоится 11 ноября 2021 года.

Ранее Билл Мюррей рассказал о страданиях на съемках новых «Охотников за привидениями».