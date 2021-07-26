Showtime показал трейлер продолжения сериала «Декстер»

Телеканал Showtime опубликовал трейлер продолжения сериала «Декстер» под заголовком New Blood (Свежая кровь).

По сюжету с завершения прошлого сезона прошло 10 лет. Числившийся погибшим после урагана в Майами, Декстер перебрался в небольшой городок в штате Нью-Йорк. Там он работает в оружейном магазине под вымышленным именем. Серийный убийца серийных убийц уже давно живет спокойной жизнью и не прикасался к оружию. Но загадочные события, происходящие в городке, заставляют героя вернуться к своему прошлому.

В общей сложности новый сезон будет состоять из 10 эпизодов, хронометраж каждого будет составлять около часа.

Ранее актер Майкл Си Холл, исполнивший роль Декстера Моргана, сообщил дату премьеры девятого сезона сериала. По словам артиста, в США премьера состоится 7 ноября 2021 года.

В опубликованном ранее тизере Декстер прогуливается по маленькому городу, готовящемуся встречать Рождество, и здоровается с местными жителями.

Восьмой сезон сериала закончился в 2013 году. Он был прохладно принят публикой из-за необоснованного поступка главного героя.