Адвокат рассказал о возбуждении дела против женщины, избившей семилетнего сына Пьехи

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жены футбольного арбитра Владислава Безбородова, избившей семилетнего сына артиста Стаса Пьехи, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы семьи артиста.

«Сегодня следствием были взяты объяснения с мамы ребенка, опрошены свидетели и запрошены медицинские документы, которые подтвердили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы у сына Стаса Пьехи», — пояснил адвокат.

Жорин также добавил, что Пьеха и его семья благодарны руководителю СК Александру Бастрыкину и возглавляемому им ведомству «за то, что оперативно изъяли материал проверки и быстро подключились к расследованию».

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», какое наказание может понести супруга известного футбольного арбитра Владислава Безбородова.

Также стало известно, что арбитр Безбородов выгнал жену из дома после избиения сына Стаса Пьехи.