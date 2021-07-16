Для церемонии прощания тело основателя группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова положат в стеклянный гроб, пишет ФАН со ссылкой на вдову артиста Ольгу Мамонову.

Прощание с музыкантом пройдет в Донском монастыре 17 июля. Прийти и попрощаться с Мамоновым смогут все желающие. «Сделают стеклянный гроб, чтобы все видели, что это Мамонов», — поделилась вдова.

В монастыре артиста отпоют, после чего тело будет доставлено в Верею, где он жил. Скорее всего, по словам Мамоновой, похороны пройдут в усеченном составе, потому что не стоит «тащиться за 140 километров на ночь глядя». «Верейские там еще же хотят проститься. Никаких поминок, ничего не будет», — подчеркнула вдова.

Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет.

Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста в течение всего фильма искупает грехи.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Мамонова.