15 июля 2021, 17:36 Фоторепортажи Умер Петр Мамонов

close Актер и режиссер Петр Мамонов выступает со своим спектаклем «Дед Петр и зайцы» на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, 2012 год Петр Мамонов на квартирнике, 1985 год Группа «Звуки Му»: Александр Липницкий, Алексей Бортничук, Павел Хотин, Алексей Павлов, Петр Мамонов Константин Кинчев, Петр Мамонов, Сергей Жариков (лидер группы «ДК»), Василий Шумов (группа «Центр») и Борис Гребенщиков. Гости рок-салона на Каретном Бывший вокалист рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов, 1991 год Петр Мамонов (слева) и Петр Зайченко (справа) в художественном фильме режиссера Павла Лунгина «Такси-блюз», 1990 год Актеры Олег Янковский (1944-2009) (митрополит Филипп, слева) и Петр Мамонов (Иван Грозный, справа) на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина «Царь». Съемки проходили в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря, 2008 год Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле «Дед Петр и зайцы» в Драматическом театре им. К.С. Станиславского, 2012 год Петр Мамонов в кадре из фильма «Остров» (2006) Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной премии Кандинского в кинотеатре «Ударник», 2012 год Актеры Петр Мамонов и Степан Девонин в кадре из фильма Сергея Лобана «Шапито-Шоу», 2012 год Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год



На 71-м году жизни скончался Петр Мамонов — основатель группы «Звуки Му», поэт, актер и проповедник. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Последние дни находился в реанимации на ИВЛ. О смерти артиста сообщила его жена.



Артист родился в том же дворе, где рос Владимир Высоцкий, — в Большом Каретном переулке. С детства проявлял интерес к музыке, однако в отличие от большинства сверстников предпочитал исполнять не точные, а, наоборот, максимально изувеченные кавер-версии хитов Led Zeppelin, The Rolling Stones и других монстров зарубежного рока. Мамонов основал «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Новый московский ансамбль моментально получил признание благодаря неординарной музыке и эксцентричному лидеру.



Гастрольная жизнь проходила громко: участники много пили, путешествовали и даже записывались за рубежом. В конце 1980-х «Звуки Му» стали единственной группой, удостоившейся работы с легендарным продюсером Брайаном Ино. Помимо музыки, Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.



В середине 90-х Мамонов неожиданно для всех уехал в деревню, распустив «Звуки Му», чтобы читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году музыкант собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения незнайки».