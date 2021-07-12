Мэтт Деймон рассказал о том, как отказался от самого большого гонорара в истории

Американский актер Мэтт Деймон рассказал о том, как он отказался от самого большого гонорара в истории, сообщает издание Deadline.

«Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10 процентов от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы», — рассказал Дэймон.

Актер дал интервью на полях Каннского кинофестиваля. Фильм «Аватар» с Сэмом Уортингтоном и Зои Салдана в главной роли вышел в 2009 году и благодаря недавнему повторному показу в Китае собрал $2 798 579 794, обогнав предыдущего рекордсмена «Мстители: Финал».

Ранее создатель «Майора Грома» рассказал о лидерстве в топе Netflix.