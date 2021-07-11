СМИ: участник шоу «Голос.Дети» попал под поезд в Подмосковье и погиб

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в Подмосковье подросток на мотоцикле попал под поезд и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что 10 июля в 19.00 на 43-м километре перегона Софрино-Пушкино электропоездом сообщением «Москва – Сергиев Посад» на нерегулируемом пешеходном настиле смертельно травмирован подросток. Несовершеннолетний пересекал железнодорожные пути на спортивном кроссовом мотоцикле», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший мальчик принимал участие в шоу «Голос.Дети».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае 9 детей и водитель пострадали в ДТП с автобусами.