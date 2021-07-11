Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии

Популярный певец, шоумен и стилист Сергей Зверев выпустил клип на гимн Бурятии, рассказал артист в своем Instagram.

«Земляки просили меня, чтобы я снял клип на Гимн Бурятии. И эту просьбу я вместе с командой выполнил», — написал он, поблагодарив тех, кто принял участие в съемках.

Отдельно он поблагодарил за поддержку Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева — главу Буддийской традиционной сангхи России. Ранее Лама благословил Зверева на съемку клипа и высоко оценил его версию исполнения гимна республики.

Пользователи — и местные жители Бурятии, и туристы — активно комментируют видео и хвалят его.

В ролике снялся также молодой бурятский певец и композитор Лудуб Очиров: он сделал обработку музыки гимна на национальном инструменте — морин хууре.

Зверев родился в небольшом поселке Култук в Иркутской области, которая граничит с Бурятией.

Ранее Сергей Зверев объявил, что будет баллотироваться в Государственную думу от партии «Зеленые».