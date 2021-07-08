Музыкальный фестиваль ParkSeason Fest отменен из-за коронавируса

Вторая часть музыкально-развлекательного фестиваля ParkSeason Fest, запланированного в Волгограде на 18 сентября, не состоится из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили организаторы во «Вконтакте».

«Мы получили письмо о необходимости переноса фестиваля. Просим дать нам некоторое время, чтобы это переосмыслить и во всем разобраться. Фестиваль непременно состоится. Будем рады вашей поддержке. Все купленные ранее билеты будут действительны в 2022 году. Но у всех, кто захочет вернуть деньги, будет такая возможность», — говорится в сообщении.

Организаторы пообещали в ближайшее время вернуться «с подробностями и новостями».

Отмечается, что власти Волгоградской области заинтересованы в сохранности проекта и осознают его «высокую социальную и культурную значимость», и региональная администрация готова в будущем оказывать содействие организаторам фестиваля.

Ранее сообщалось, что Тульская область возместит часть финансовых потерь организаторам фестиваля «Дикая мята», который был отменен менее чем за день до начала.