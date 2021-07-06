Актер Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета

Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на худрука театра Евгения Марчелли.

«Да, он ушел в конце июня. И во время нашего разговора он сказал, что это не эмоциональный, горячий шаг, а абсолютно трезвый, холодный, расчетливый... Он сказал, что устал и хочет отдохнуть», — ответил Марчелли.

Он уточнил, что в связи с уходом Сухорукова репертуар театра будет изменен. При этом некоторые спектакли снимутся, поскольку «вместо него ввести кого-то очень трудно», пояснил художественный руководитель.

Виктор Сухоруков — актер театра и кино, народный артист России. Окончил ГИТИС, с 2011 года служил в театре им. Моссовета. Также снимался во многих кино и телефильмах, среди которых «Брат­», «Жмурки», «Сказ про Федота-стрельца», «Театральный роман», «Искупление», «Физрук», «Рай», «Годунов» и другие.

Ранее в Театре имени Моссовета сменился директор. Вместо Валентины Панфиловой эту должность занял Алексей Черепнев, ранее возглавлявший театр «Модерн» и расторгший контракт досрочно.