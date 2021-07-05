Духовник МакSim объяснил свои слова о состоянии певицы

Состояние певицы МакSим (настоящее имя Мария Абросимова) не помешало ее причастить, она реагировала на совершение таинства. Об этом заявил духовник артистки, игумен Лука (Степанов), сообщает РИА «Новости».

«Я сказал, что она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне — это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом. Вот и все, что я рассказал: я не сказал, что она в сознании, что мы общались», — сказал священнослужитель.

Ранее сообщалось, что игумен Лука соборовал и причастил певицу, отметив, что «МакSим осознавала происходящее».

Певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.