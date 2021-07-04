Анфиса Чехова извинилась за фразу о «бурятском лице»

Телеведущая Анфиса Чехова извинилась за оскорбление буряток.

Скандал вокруг Чеховой развернулся после выхода в эфир ее нового шоу «Скажи, подруга». В первом выпуске она рассказала о неудачной косметологической процедуре, после которой у нее отекло лицо. Телеведущая заявила, что стала «бурятской женщиной» и не могла два месяца смотреться в зеркало, так как ненавидела свое отражение. После выхода передачи пользователи соцсетей обвинили ее в расизме и потребовали извинений.

«Дорогие бурятские женщины. Мне очень неприятно от того, что не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой, брошенной в эфире телеканала «Домашний». Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то, что я правда не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться!» — говорится в ее посте в Instagram.

Чехова признала, что получила хороший урок, после которого она будет тщательнее следить за тем, что говорит в эфире и жизни.

Она добавила, что считает красивыми женщин любой национальности, возраста и веса.