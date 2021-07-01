Телеведущая обвинила главу украинского минкульта в расизме

Украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Украины Александра Ткаченко в расизме, пишет РИА «Новости».

Женщина заявила, что работавший ранее генеральным продюсером компании «1+1 медиа» Ткаченко не разрешил темнокожей украинке участвовать в кастинге ведущих утреннего шоу. «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами», — так, уверяет Ашион, сказал политик.

Ткаченко, в свою очередь, заявил, что в его обязанности не входило проведение кастингов и что он якобы «всегда видел перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи».

45-летняя Каролина Ашион имеет нигерийские корни. Ее отец был вынужден вернуться из СССР в Нигерию после окончания визы и не смог воссоединиться с ее матерью, после чего женился снова на родине. Тем не менее связь с дочерью он поддерживает.

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