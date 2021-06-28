В клинике назвали стоимость лечения певицы МакSим

В частной медицинской клинике, где проходит лечение певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), рассказали, сколько стоит лечение артистки. Об этом сообщает news.ru.

По данным издания, стоимость палаты «люкс» в VIP-отделении инфекционного стационара начинается от 1 млн рублей за две недели. Самый дешевый вариант обойдется в 600 тыс. рублей на аналогичный срок. При этом в цену не входит реанимация.

В стоимость VIP-отделения, помимо самого обследования, входит трехразовое питание и услуги стационара. В частности, личный санузел и душ, холодильник, телевизор и бесплатный WiFi. Цена за подключение к ИВЛ и прочих процедур в реанимации устанавливается индивидуально.

16 июня МакSим госпитализировали с пневмонией (тест на коронавирус был отрицательным), через три дня ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Представительница певицы Яна Богушевская сообщала, что состояние МакSим оценивается как «крайне тяжелое». Она не смогла дать более подробную информацию о здоровье артистки, сославшись на медицинскую тайну.

Ранее стало известно, что врачи заподозрили у МакSим сопутствующее заболевание.