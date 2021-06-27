В СБУ объяснили, почему Киркорова исключили из «черного списка»

Российского исполнителя Филиппа Киркорова убрали из «черного списка» министерства культуры и информационной политики Украины. Причиной для включения стали судебные прецеденты, однако письмо уже отозвано, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

По новому письму СБУ с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова с предварительного перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из данного списка.

В ведомстве добавили, что в связи с разъяснением министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором упоминалось наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, СБУ нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины. Туда включили Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию Перфилову, известную как Валерия, Юлию Чичерину и других исполнителей. В настоящий момент в «черном списке» числится 201 человек.

Ранее в МИД России отреагировали на признание Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины.