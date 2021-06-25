Бритни Спирс извинилась перед фанатами за ложь

Американская поп-певица Бритни Спирс извинилась перед поклонниками за ложь о своем состоянии. Пост с откровениями она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Прошу прощения за то, что последние два года притворялась, будто я в порядке. Я так вела себя из-за своей гордости, и мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло», – написала Спирс.

При этом она добавила, что создание видимости нормальной жизни действительно ей помогло. Кроме того, певица поделилась историей о своей матери, которая в самых плохих ситуациях делала вид, что все в порядке, чтобы не расстраивать детей.

Накануне Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе выступила против опекунства над ней со стороны ее отца и заявила, что пережила травму.

Исполнительницы находится под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Опекунство со стороны ее отца предполагает полный контроль над жизнью артистки, включая финансы, ее перемещения, круг общения и так далее. Находясь под опекой, Спирс продолжала работать, выпуская альбомы и делая шоу. Зарабатываемые ею деньги полностью контролировал ее отец.

В 2016 году Спирс сообщила следователю, что хочет, чтобы опекунство было прекращено как можно скорее. По ее словам, «она устала от того, что ею пользуются», и сказала, что сама зарабатывает свои деньги, но пользу от этого получает только ее окружение.