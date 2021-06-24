Адвокат рассказал, на чем будет строиться кассационная защита Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил «Газете.Ru», на чем будет построена защита актера по кассационной жалобе.

«Защита будет состоять из двух частей. Первая часть — судом в недостаточной степени учтены смягчающие обстоятельства. Вторая часть — суд, как первой инстанции, так и второй, не захотел исследовать ситуацию, был ли погибший Захаров пристегнут ремнем безопасности или не был. А ведь это очень важно. Защита считает, и в этом нас поддерживают судебные медики, что если бы он был пристегнут, то вполне мог остаться в живых. Вот насколько важен этот вопрос, — сказал юрист. — Хотелось бы, чтобы наказание было снижено, а на какой срок... Чем больше, тем лучше».

Кроме того, он опроверг сообщения СМИ о якобы имеющемся у Ефремова психическом расстройстве — в прессе писали, что в кассационной жалобе защита заявила об органическом расстройстве личности, которое нужно рассматривать как смягчающее обстоятельство.

«Сообщения о психическом расстройстве у Ефремова — полная глупость, вранье. Это раскачивание лодки перед кассационным судом», — отметил Хархорин.