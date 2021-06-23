Филиппа Киркорова признали угрозой для национальной безопасности на Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины включило Филиппа Киркорова в список лиц, которые несут угрозу для нацбезопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте украинского министерства.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии» МКИП предпринимает действия по внесению изменений в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

11 июня в министерство культуры поступило письмо от СБУ с требованием включить Киркорова в реестр лиц, ставящих под угрозу нацбезопасность. Причины для занесения в список не уточнялись.

В результате 22 июня Киркорова признали представляющим угрозу. Полномочий о решении «включать» или «не включать» артистов в списки у МКИП нет.

Кроме Киркорова в обновленном списке указаны фамилии 201 деятеля культуры.

Ранее в СБУ отреагировали на желание Моргенштерна судиться. В Окружном административном суде Киева сообщили, что получили иск от российского исполнителя.