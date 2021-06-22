Криса Брауна снова обвинили в нападении на женщину

На Криса Брауна снова заявили в полицию — как сообщает портал TMZ, женщина по имени Бризи обвинила его в нападении.

По словам женщины, Браун ударил ее по голове так сильно, что с нее слетели наращенные волосы.

Источники полиции утверждают, что повреждений у жертвы нападения нет.

В 2009 году Крис Браун избил певицу Рианну, с которой он на тот момент состоял в отношениях, и был приговорен судом к пяти годам условного заключения. Тогда представителям артиста удалось доказать, что у него есть психическое заболевание, вовремя не диагностированное врачами.

В 2013 году он врезался в автомобиль российской фотомодели Ольги Коваленко в Лос-Анджелесе, но отделался общественными работами. В 2016 году о побоях со стороны артиста заявила девушка, которая нарушила правила поведения в апартаментах музыканта, — она заявила, что певец ударил ее в глаз за пронесенный в номер телефон.

В 2018-м Брауна арестовали сразу после концерта, который он дал во Флориде. Причиной ареста стали обвинения со стороны девушки, заявившей об изнасиловании на вечеринке, организованной певцом. Артиста освободили после внесения залога размером в $2 тыс.

В 2019 году девушка обвинила Криса Брауна в изнасиловании. Французская полиция сперва задержала музыканта после обвинений, но впоследствии отпустила.