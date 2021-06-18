«Дикую мяту» отменили за несколько часов до открытия

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, не состоится, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Главным санитарным врачом в адрес Губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные... мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята», — говорится в сообщении.

Организаторы «Дикой мяты» на своей странице во «Вконтакте» подтвердили, что в полночь 18 июня получили приказ о том, что все массовые мероприятия отменены, включая подконтрольный им фестиваль.

«Если вы ещё не выехали на фестиваль - не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за роста заболеваемости коронавирусом.