Адвокаты Хованского подадут жалобу на его заключение в СИЗО

Адвокаты блогера Юрия Хованского подадут жалобу на его арест и содержание в СИЗО, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя юридической фирмы «Лучшие юристы», адвокаты которого представляют блогера, Викторию Мартыненко.

Защита считает, что блогер должен остаться под домашним арестом или под запретом определенных действий. По словам Мартыненко, защита блогера считает, что в ходе процесса по избранию меры пресечения были допущены нарушения, кроме того, суд не учел факторы, которые допускают избрать Хованскому более мягкую меру пресечения. «У нас были основания, у него на территории Санкт-Петербурга есть недвижимость, прописка на территории Санкт-Петербурга, также у него есть пожилые родители, которые находятся на его иждивении», — объяснила она.

Адвокаты подчеркивают, что в суде их подзащитного «выставили как преступника и рецидивиста, который может сбежать», а также предоставили защите «всего один день» для того, чтобы собрать необходимые документы.

Блогера Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году.

10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца.