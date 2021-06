Фестиваль в Москве перенесли из-за коронавируса у Noize MC

Фестиваль Locals Only, хедлайнером которого заявлен Noize MC, перенесли из-за коронавируса у музыканта, подтвердили «Газете.Ru» организаторы.

Мероприятие должно было пройти 19 июня на Гребном канале. Новую дату пока не утвердили. В оргкомитете также опровергли перенос фестиваля на 3 июля, о чем ранее сообщил Noize MC у себя в Instagram.

«Подтверждаем перенос фестиваля по независящим от нас причинам, — рассказал представитель Locals Only. — Подтвердить дату, заявленную Иваном пока не можем, так как она не согласована со всеми артистами. С Нойзом, как хэдлайнером, первым обсудили этот вопрос — и очень жаль, что он сразу выдал не подтвержденную окончательно информацию в сеть. Как только будет точная информация, мы сразу ее анонсируем. А пока делаем все, чтобы фестиваль прошел».

Накануне, 9 июня, Noize MC написал в соцсетях, что повторно заразился коронавирусом. В связи с этим рэпер объявил о переносе сразу нескольких сольных концертов и фестивалей.

Кроме Noize MC, на Locals Only должны выступить «Хлеб», Дора, ЛАУД, MC Сенечка. Bicycles for Afghanistan и другие. Locals Only — это в том числе серфинг-фестиваль, поэтому здесь можно будет увидеть титулованных серферов и представителей других видов экстремального спорта.