Ларин рассказал о допросе по делу Хованского

Блогера Дмитрия Ларина отпустили после допроса в отделе полиции. О произошедшем он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке».

«Взяли в качестве свидетеля по делу об известных песенках. Тревожно, мой первый допрос», — поделился блогер.

По его словам, на допросе ему задавали много вопросов «не по существу», правоохранительные органы пытаются выяснить, что происходило во время записи и публикации песен блогера Юрия Хованского, которого заподозрили в призывах к террористической деятельности.

«События давние, события [происходили] 8-10 лет [назад] <…> Я, собственно, выступал как хронограф всего этого ада, который называется русский YouTube», — добавил Ларин.

Ранее стало известно, что Ларина задержали в Санкт-Петербурге в связи с делом против другого блогера Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической деятельности.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.

Хованский полностью признал свою вину. 10 июня ему выберут меру пресечения.